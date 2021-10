Hostende Putin avviser helsespekulasjoner

– Det var bare kaldt i luften, og jeg beveget meg mer. Det er ingenting galt, sa Putin på en digital konferanse som ble sendt på statlig TV mandag.

– Ingen grunn til bekymring, alt er bra, sa Putin til en annen deltaker på konferansen som var bekymret for den hostende presidenten. Putin forsikret at han testes så å si hver dag for både corona og andre infeksjoner.

I slutten av september var han to uker i karantene etter at flere i hans innerste sirkel hadde testet positivt for corona.