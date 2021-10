FN: 10.000 haitiere sendt hjem siste måned

10.218 haitiere er hjemsendt til øystaten siden 19. september, ifølge tall fra FN-organisasjonen.

Blant disse var 7.621 som ble sendt med fly fra USA. 1.194 haitiere ble sendt tilbake fra Cuba, og 797 ble sendt hjem fra Bahamas. 19 prosent av haitierne var barn, ifølge IOM.

Bruno Maes, en representant for Unicef i Haiti, skriver på Twitter at han så hundrevis av haitiere bli utvist fra Cuba på seks flyginger lørdag. Flesteparten av dem har sagt at de forsøkte å ta seg over til USA med båt i begynnelsen av september, opplyser Maes.

Haiti regnes for å være det fattigste landet på den vestlige halvkule. Landet er kriserammet etter en rekke naturkatastrofer og politisk uro.