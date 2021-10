Romanias president nominerer EU-veteran til statsminister

Ciolos er tidligere EU-landbrukskommissær og var fungerende statsminister fra november 2015 til januar 2017. Han leder det reformvennlige partiet USR.

Skal han få statsministerjobben, trenger han støtte fra et flertall i parlamentet. Det vil ikke nødvendigvis være noen enkel oppgave. To partier sier allerede nå at de ikke kommer til å støtte ham.

Nominasjonen skjer samtidig som landet gjennomgår en politisk krise. Forrige uke fikk statsminister Florin Citu et mistillitsvotum i parlamentet mot seg, kun uker etter at en koalisjon-alliert gikk ut av regjeringen og anklaget Citu for å ha en «diktatorisk holdning».

Citu og hans liberale parti PNL prøver fortsatt å danne ny koalisjonsregjering.