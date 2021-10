Verdensbanken: Fattige land trenger omfattende gjeldslette

Gjeldsbelastningen i fattige land steg med 12 prosent til 860 milliarder dollar i 2020 under coronapandemien. Det tilsvarer rundt 7.300 milliarder kroner og er rekordhøye summer som bekymrer Malpass.

– Bærekraftige gjeldsnivåer er avgjørende for økonomisk gjenoppretting og fattigdomsbekjempelse, sier han mandag.

Malpass forteller at arbeidet med å bekjempe covid-19 forverret de allerede stigende gjeldsnivåene for landene. For å løse problemet må det bli lettelser fra långiverne, mener han.

Det såkalte Debt Service Suspension Initiative (DSSI), som åpner for å utsette de fattigste landenes gjeldsforpliktelser som følge av coronapandemien, utløper i slutten av 2021.

Malpass sier at verden bør åpne for å utsette de fattigste landenes gjeldsforpliktelser.