Antall drepte i skytehendelser i Sverige det høyeste på fem år

Han la fram oppdatert statistikk som viser at antallet skytehendelser med dødsofre er det høyeste på fem år.

– Antallet skytehendelser har gått ned fra 289 til 249 i årets ni første måneder, sa innenriksministeren. Han ville ikke gi noen vurdering om hva tallet vil ligge på ved årsskiftet.

Damberg sa at sommeren var blodig, men at september har vært mindre voldelig enn i fjor. Regionspolitisjefen i Stockholm, Mats Löfving, opplyste at konflikter i hovedstadsområdet sto bak 19 av de døde.

Kriminelle handlinger som omfattet bruk av eksplosiver, falt til 113 mot 146 i perioden januar til september i fjor.