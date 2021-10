Britisk politi avslutter granskingen av prins Andrew

Saken ble reist i Storbritannia av Virginia Giuffre. Hun framholdt at hun var blitt utsatt for overgrep da hun var tenåring. Politisjefen i London, Cressida Dick, sa den gang at ingen er hevet over loven og at politiet vil granske saken.

I en uttalelse fra politiet mandag heter det at dokumentet som ble offentliggjort i august i år som ledd i en amerikansk sivil rettssak, er blitt gjennomgått på britisk side. Konklusjonen er at politiet ikke kommer til å foretas seg noe mer i denne saken, heter det.

Giuffre hevder at den amerikanske forretningsmannen Jeffrey Epstein regelmessig forgrep seg på henne og lånte henne ut som et sexobjekt til «mektige menn». Hun framholdt at prins Andrew utsatte henne for seksuelle overgrep i London-boligen til Ghislaine Maxwell, Epsteins høyre hånd.

Maxwell sitter fengslet i New York i påvente av at saken om menneskesmugling og medvirkning til overgrep kommer opp for retten. Epstein tok livet av seg i fengsel i 2019.