IS-topp pågrepet og utlevert til Irak

Jassem var nestleder under tidligere IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, som ble drept under et amerikansk angrep i oktober 2019. Han fungerte også som gruppas finansminister.

Ifølge irakiske etterretningskilder ble Jassem pågrepet i et annet land, men de vil ikke opplyse hvilket. Jassem ble deretter utlevert til Irak, ifølge kildene.

Kadhimi betegner pågripelsen som «en kompleks ekstern operasjon», men heller ikke han opplyser hvilket land Jassem ble pågrepet eller hvem som medvirket under aksjonen.