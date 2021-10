De to erfarne sjøfolkene hadde lagt ut på en 20 mil lang båtferd, da det gikk galt.

Utgangspunktet for turen var Mono Island, den største øya på Salomonøyene. Planen var å nå en annen av øyene i samme område, New Georgia Island.

Men de to mennene ble raskt overrasket av dårlig vær. Etter kun to timers seilas ble de møtt av kraftig vind og regn. Været var til slutt så dårlig at de ikke lenger var i stand til å manøvrere båten på en trygg måte.

– GPS-en sluttet å virke

Til slutt mistet de kystlinjen av syne, og de ante ikke lenger hvor de var.

– Da det dårlige været kom, var det ille, men det var enda verre og skummelt da GPS-en sluttet å virke, forteller Livae Nanjikana, ifølge The Guardian.

Sammen med Junior Qoloni la de fra kai tidlig om morgenen fredag 3. september. Farkosten de brukte var en liten motorbåt med 60 hestekrefter. Havområdet de skulle krysse regnes som farefullt og hvor været kan skifte raskt.

Etter hvert ga de opp, slo av motoren og lot båten drive uten å vite hvor nærmeste land var.

– Vi kunne ikke se hvor vi skulle, så vi bestemte oss for å stoppe motoren og vente, forteller Nanjikana.

– Vi ba natt og dag

Og slik fortsatte dagene, uten land i sikte og med svært begrenset proviant om bord. Etter 29 dager drivende til havs klarte de å holde seg i live takket være appelsiner, kokosnøtter og regnvann.

– Vi overlevde takket være vår tro på Gud. Vi ba natt og dag, forteller de til Voice of the nation (SIBC News).

Til alt hell var det til slutt en enslig fisker som fikk øye på de fortapte mennene ved New Britain i Papua Ny Guinea.

Da hadde de drevet rundt hele 400 kilometer i sørøstlig retning. Kontakt ble opprettet, og begge mennene ble reddet om bord på det åpne hav.

Salomonøyene ligger i det vestlige Stillehavet, øst for Papua Ny-Guinea og nordøst for Australia.

Måtte bæres i land



Da de til slutt nådde fastlandet var de så utmattet at de til slutt måtte bæres inn på en lokal helsestasjon. Her fikk de all nødvendig hjelp til å komme seg til hektene.

– Jeg ser frem til å komme hjem, men det var rart å ta en pause fra alt. Jeg ante ikke hva som foregikk mens jeg var der ute. Jeg hørte ikke om Covid eller noe annet, fortalte Livae Nanjikana etter å ha berget livet etter 29 dager på det åpne hav.

