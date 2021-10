Colombiansk nonne frigitt etter nesten fem års fangenskap i Mali

Det var i februar 2017, nær grensa mellom Mali og Burkina Faso, at Narvaez ble tatt til fange. I løpet av tiden i fangenskap, har AQIM publisert flere videoer der den nå 58 år gamle kvinnen ber Vatikanet om hjelp.

– Malis presidentskap hyller motet og tapperheten til denne nonnen, heter det i en uttalelse. På bilder på presidentskapets Twitter-konto er en smilende Narvaez ikledd en gul kjole og skjerf.

Hun har også møtt landets interimspresident, Assimi Goïta, som leder militærjuntaen som kuppet makten i landet i august.

– Først takker jeg Gud, som er lyset og freden, jeg takker myndighetene i Mali og presidenten for all innsatsen som er lagt ned for at jeg skal bli fri. Gud velsigne deg og Gud velsigne Mali, sier Narvaez i en kort uttalelse som er blitt vist på statlig fjernsyn.

Hun la til at hun er ved god helse, selv om hun har vært i fangenskap i nesten fem år. Den al-Qaida-tilknyttede gruppa holder fortsatt flere vestlige personer fanget, blant en amerikansk prest og en fransk journalist.

De siste årene har flere utlendinger blitt kidnappet og drept av jihadistgrupper i Sahel-regionen, som er hardt rammet av et jihadistopprør som startet i 2012.