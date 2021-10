– Ressa og Muratov har lett etter sannheten – utrettelig og fryktløst. De har arbeidet for å holde dem som misbruker makt ansvarlig, avdekke korrupsjon og kreve åpenhet, heter det i en uttalelse.

Filippinske Ressa var i 2012 med på å grunnlegge nettstedet Rappler, som hun fortsatt leder. Nettstedet har vært særlig kritisk i sin omtale av Filippinenes president Rodrigo Duterte, spesielt hans sterkt omdiskuterte krig mot narkotika.

Hun deler fredsprisen med russiske Dmitrij Muratov, sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta.

Nobelkomiteen viser til at Maria Ressa og Dmitrij Muratov får prisen for sin innsats for ytringsfrihet i Filippinene og Russland.

– De har vært hardnakket i å grunnlegge uavhengige medier og forsvare dem mot krefter som forsøker å fortie dem, sier Biden.