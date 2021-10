KAMPALA, UGANDA (Bistandsaktuelt): Støvlene synker ned i gjørma. Det er flere dager siden det regnet, men vannet når fortsatt opp til dørterskelen i mange hjem. Det er søppel over alt. Plastposer og annet avfall ligger strødd utover veien.

Vi er i området Mirembe – et boområde etablert på tidligere våtmarker i Ugandas hovedstad Kampala. Et steinkast fra husene i området ligger en avfallsplass. Der treffer vi på Patience Nabukalu (24) som står midt i søppelhavet og fyller sekker med plastavfall.

Å fjerne miljøskadelig avfall er en viktig oppgave for den voksende miljøorganisasjonen Fridays4Future Uganda, som Nabukalu er en del av, og som i dag har 53.000 medlemmer over hele landet.

Sammen med de andre miljøaktivitene går hun foran med sitt eget gode eksempel for å engasjere unge til miljøbevissthet og engasjement for det globale klimaet.

– Vi mennesker straffer naturen med våre handlinger, og folk innser ikke hva vi taper. Det er nå eller aldri, vi må kjempe for vår fremtid, sier Patience.

Barndomsminner engasjerer

Under et tak ved siden av avfallsplassen ligger det gummihansker og søppelposer. Her ligger det også håndskrevne plakater; «Stop Wetland Degradation!», «Climate Action Now!» og «Face the Climate Emergency!» er noen av budskapene som skal ut til folket i området denne ettermiddagen.

Gatedemonstrasjoner er en av mange aktiviteter som ungdommene bruker for å skape endring.

Nabukalu var 12 år gammel da store oversvømmelser ødela familiens inntektskilde; morens butikk i et av Kampalas fuktige slumområder. I dag er det dette barndomsminnet som inspirerer henne i kampen for økt miljøbevissthet.

Hun brenner særlig for å redde byens våtmarksområder, som er viktige for å ta unna vann når det årlige flomregnet kommer. Hadde ikke våtmarkene rundt morens butikk vært nedbygget, så hadde det trolig gått bedre med arbeidsplassen hennes.

– Hvert år forsvinner rundt 2,5 prosent av våtmarkene. Bebyggelse og forsøpling på disse områdene får fatale konsekvenser for fremtiden. Vi må nå ut til folk for å spre kunnskap og forklare ødeleggelsene handlingene deres skaper, sier miljøaktivisten.

Patience Nabukalu (24) dedikerer to helger i måneden til å plukke søppel i områder langs Viktoriasjøen sammen med venner og andre medlemmer av Fridays4Future Uganda. Foto: Sofi Lundin

– Lover som ikke virker

Hun har satt av to helger i måneden til å rydde strender og områder rundt Viktoriasjøen sammen med venner og andre miljøaktivister. En av dem er Sadrach Nirere (26). Han er koordinator for Fridays4Future og grunnlegger av initiativet #EndPlasticPollution, som jobber for å fjerne farlig engangsplast. Sammen med andre unge miljøaktivister driver Nirere informasjonskampanjer, strandrydding og gjør skolebesøk for å engasjere lokalbefolkningen til å ta ansvar for miljøet. Bevegelsen jobber opp mot myndighetene for å kreve implementering av dagens lover og de utfordrer bedrifter som produserer plast til å ta ansvar for avfallet.

– Uganda har mange lover på plass og bruk av plastposer er forbudt. Til tross for dette er gater og stender fulle av plastsøppel. Lovene blir ikke implementert siden kortsiktig fortjeneste går foran miljøet, sier Nirere.

Lager vanntanker av søppel

Engasjementet hans for miljøet kommer fra barndommen på landsbygden i distriktet Kiboga. Faren hans var bonde, men ustabile værforhold gjorde at familien måtte migrere til storbyen. Der møtte de nye utfordringer.

Shadrach Nirere (26) var barn da familien forlot livet som bønder på landsbygden og migrerte til storbyen. – Jeg har sett hvordan klimaendringene har gjort livet ulevelig, både på landsbygden og i storbyen, sier klimaaktivisten. I dag er han koordinator for Fridays4Future Uganda og driver mange prosjekter for å stoppe bruken av engangsplast. Foto: Sofi Lundin

– I storbyen er våtmarkene i ferd med å forsvinne, gater og strender drukner i søppel og luften er forurenset. Det var ikke før jeg begynte på universitetet i 2017 at jeg forsto at jeg måtte vie livet mitt til klimakampen, sier Nirere.

Sammen med rundt 150 frivillige og 5000 studenter fra skoler har bevegelsen nådd over én million mennesker i 36 distrikter, fremgår det av nettsiden EndPlasticPollution.

Et av initiativene er bygging av vanntanker for skoler og sykehus som ikke har tilgang til vann. Vanntankene er laget av plastflasker som er plukket av ungdommer inne i storbyen, og som transporteres til landsbygden der lokalbefolkningen er med på å konstruere vanntankene. Før coronakrisen kom sto to vanntanker ferdige men siden har prosjektet stått på vent på grunn av landsdekkende lockdown og mangel på midler.

«Bursdagstrær» skal redde skogene

Kampala er ifølge flere kilder en av de mest forurensede byene i Afrika. Landet har en raskt voksende befolkning og stadig flere forlater landsbygda for å søke lykken inne i storbyene. Våtmarker blir omskapt til boligstrøk og skogene forsvinner. Mellom 1990 og 2015 forsvant 63 prosent av Ugandas skogsareal, ifølge en rapport fra Ugandas vann- og miljødepartement.

Et stykke fra flyplassen i Entebbe ligger et stort skogområde. På en åpen plass mellom trær og busker sitter Leah Namugerwa (17) og graver hull i jorden for å plante trer. Da hun fylte 15 år bestemte hun seg for å slutte å bruke penger på kake og fest og plantet 200 trær på bursdagen sin. Det ble starten på prosjektet «Birthday Trees» og så langt har 17-åringen plantet over 5000 trer i Uganda.

Leah Namugerwa (17) har de siste to årene plantet over 5000 trer i Entebbe, Uganda. Da hun fylte 15 år startet hun prosjektet «Birthday Trees» og oppfordrer alle til å plante trer på sin bursdag. Hun har i dag som mål at redde landets forsvinnende skoger og plante en milliard trer de neste ti årene. Foto: Sofi Lundin

– Jordskred og oversvømmelser tvinger tusenvis av folk på flykt. Ugandas vakre skoger er i ferd med å forsvinne. Jeg spurte faren min: «Hva er det egentlig som skjer?» Han fortalte meg om klimaforandringer og siden da har jeg gjort hva jeg kan for å redde naturen, sier Namugerwa.

17-åringen, som er en av ungdommene bak Fridays4Future Uganda, oppfordrer alle til å begynne å plante tre på sin bursdag. Med en drøm om å redde Ugandas skoger har hun satt det ambisiøse målet om å plante én milliard tre i løpet av de neste ti årene.

– Vi er 45 millioner mennesker i dette landet. Et tre koster bare 500 shilling (rundt 1 krone). Hvis Jeg får med meg folket på laget er jeg overbevist om å nå målet mitt, sier hun.

Fra skolejente til prisbelønt aktivist

I likhet med millioner av ungdommer verden over ble hun inspirert av Greta Thunberg, og en fredag i februar 2019 sto hun midt i rushen på Kampalas gater med et skilt: «School Strike for Climate».

– Folk så veldig rart på meg og mange kom frem og lurte på hva i all verden jeg drev med. Det ga meg muligheten til å fortelle folk om klimaendringene og hvor livsnødvendig det er å gjøre noe for å redde miljøet, sier Namugerwa.

Den unge studenten, som for kort tid siden var en ukjent skolejente i Uganda, er i dag et kjent ansikt for miljøkampen i landet. I september 2019 vant hun og flere andre aktivister fra Fridays4Future-bevegelsen Amnesty Internationals store menneskerettighetspris. Hun har vært på miljøkonferanser i Spania, Sveits, Midtøsten og mange land i Afrika. Nå er hun i full gang med forberedelsene innfor FNs klimatoppmøte i Scotland i høst.

– Krever umiddelbare tiltak

I disse dager reiser hun for å involvere ungdommer fra alle landets distrikter. De samler ideer, meninger og hører på ungdommers forventninger innfor klimatoppmøtet i Glasgow senere i høst. Svarene deres blir bakgrunn til en rapport som teamet vil presentere på klimatoppmøtet i høst.

– Tusenvis av ungdommer er i dag aktive for miljøet og de forventer samme engasjement fra sine ledere. Klimakrisen er ikke et framtidsproblem, det skjer nå. Vi krever at våre ledere slutter å sette langsiktige mål. Vi godtar ikke tomme løfter denne gangen. Vi krever umiddelbare tiltak.

Sammen med Patience Nabukalu, Sadrach Nirere og andre miljøaktivister har hun ledet kampanjer mot bruk av engangsplast og bevaringen av landets skoger.

I dag er det Bugomaskogen, nordvest i landet, som er fokus for klimakampen i Uganda. Dette er landets største gjenværende område med naturlig tropisk skog, men nå er det truet av planer for nedhogging og næringsutvikling.

Det siste året har miljøaktivister og sivilsamfunnet ført en juridisk kamp i motvind for å stoppe planene om å gjøre deler av skogen til sukkerrørsplantasjer. Ungdommene i Fridays4Future kjemper i dag for å redde skogen gjennom kampanjen #SaveBugomaForest. Med seg på laget har de fått flere europeiske miljøorganisasjoner og noen sponsorer. De norske, svenske og franske ambassadene i Kampala er blant de som støtter ungdommene.

– Noen ganger føles kampen håpløs. Ti hektar av Bugoma er allerede borte og jeg får vondt inne i meg av å tenke på at mer kan forsvinne, sier hun.

Digital miljøkamp

Kampen for å redde landets skoger, gateprotester for å stoppe forsøplingen av Victoriasjøen og kampanjer mot bruken av engangsplast er risikofylt arbeid. Å være ung miljøaktivist i Uganda er farlig arbeid.

Namugerwa og de andre aktivistene er blitt arrestert flere ganger.

– De tror vi har politiske motiver og at vi er tilhengere av opposisjonen. Ordet «streik» forbindes med vold og politisk kamp. Når vi sitter i arresten ber politiet om tilståelser og bestikkelser for at vi skal løslates. Da gjelder det å ha kontakter som kan hjelpe, sier hun.

Coronakrisen med nedstengingen av skoler og myndighetenes mange restriksjoner har gjort at miljøkampen i Uganda nå i stor grad foregår på nettet. Aktivistene har tusenvis av følgere på Twitter der de har hatt skolestreik for miljøet i over to år. Den digitale miljøkampen er på både godt og vondt.

– Det er vanskelig å nå ut til folk på landsbygden. De færreste har råd til en smarttelefon for å kunne følge kampanjene våre på nettet. Samtidig har vi med den store tilstedeværelsen på nettet nådd millioner av mennesker over hele kloden.

– Stopper drømmene deres

Flesteparten av hennes 28.000 følgere på Twitter er fra vestlige land.

– Det er vanskelig å få ugandere interessert i ting som ikke gir dem lønn. Folk motiveres av penger og det er helt feil motivasjon i denne kampen, sier hun.

Nå har hun en strategi for å involvere ugandiske ungdommer til å følge i hennes fotspor.

– Hva er meningen med å ha drømmer og fremtidsplaner når alle våre ambisjoner er avhengig av planetens velvære? Ved å fortelle om klimaendringer stopper jeg dem fra å drømme, og mange blir livredde for fremtiden, sier hun.

Tilbake i området Mirembe har aktivistene tatt opp sine plakatene og skriker slagord for miljøet der de går gatelangs i boligstrøket. Den yngste aktivisten denne dagen er søsteren til Patience Nabukalu,13-årige Tracy.

– Jeg håper at søsteren min blir inspirert av meg og ønsker å jobbe for miljøet. Vi unge som må ta ansvar. Dette er vår kamp, sier Nabukalu.