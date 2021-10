Nye problemer for Facebook

Det var nettstedet Downdetector som først meldte om problemene, som både skal ha rammet Facebook selv og meldingstjenestene Messenger og WhatsApp.

Ifølge Reuters har problemene også rammet Facebook-konsernets bildedelingsapp Instagram.

– Vi er klar over at noen personer og bedrifter har problemer med å få tilgang til Facebooks produkter. Vi jobber for å få ting tilbake til normalen så raskt som mulig, og beklager dette, sier en talsperson for selskapet.

Problemene skjer etter at Facebooks tjenester var nede i flere timer mandag.

