Nesten alle amerikanere mener spredning av desinformasjon er et problem

Det går fram av en meningsmåling laget av The Pearson Institute og The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

95 prosent av deltakerne mener at desinformasjon er et problem når de forsøker å få tak i viktig informasjon. Rundt halvparten legger en stor del av skylden på den amerikanske regjeringen, og om lag 75 prosent peker på de som bruker sosiale medier og på teknologiselskapene.

Likevel sier kun to av ti amerikanere at de er svært bekymret for at de selv har spredt feilinformasjon. Noen flere, om lag seks av ti, er imidlertid bekymret for at venner og familiemedlemmer er en del av problemet.