EU-topp: Mulig å ta imot 42.500 afghanere

– Jeg tror det er mulig, sa Johansson under et møte i unionen torsdag.

Hun erkjente at å ta imot flyktningene ikke er nok i seg selv til å løse krisen i Afghanistan, men la til at det er «vår moralske plikt».

– Det er flere mennesker som trenger beskyttelse, sa hun. Hun viste til at FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, anslår at det er rundt 85.000 afghanere som lever som flyktninger i EUs naboland, og at disse vil måtte flyttes i løpet av de neste fem årene.

EU bør ta imot halvparten, mener hun.

Umiddelbart må oppmerksomheten rettes mot å evakuere de som anses å være mest utrygge i Afghanistan, blant dem kvinnelige journalister og dommere, sa Johansson.

24 EU-land har allerede tatt imot til sammen 22.000 afghanere etter Natos kaotiske uttrekning av landet og Talibans retur til makten. Det er et sterkt signal om at unionen er «klare til å trå til» for å hjelpe utsatte afghanere, mener Johansson.