Russland minnes Anna Politkovskaja – 15 år etter drapet

Politkovskaja var svært kritisk til president Vladimir Putin og Russlands kriger i Tsjetsjenia. Hun jobbet for avisen Novaja Gazeta, leverte stoff til den britiske avisen The Guardian og var en av Russlands mest kjente journalister.

Drapet, som skjedde 7. oktober 2006, på Putins bursdag, sjokkerte en hel verden, men etterforskerne har fortsatt ikke kommet fram til et endelig svar på hvem som sto bak det som trolig var et leiemord.

– Verken jeg eller Novaja Gazeta har noen endelig forståelse av hvem som beordret drapet, sier sønnen Ilja Politkovskij til nyhetsbyrået AFP.

Politiske grunner

Novaja Gazeta skriver på 15-årsdagen for drapet at det er politiske grunner til at russiske myndigheter ikke har noen interesse i å gå videre med etterforskningen.

– 15 år etter drapet på journalisten vår har foreldelsesfristen utløpt, og kun en domstol kan forlenge den. Hvis ikke, vil de som var hjernen bak, forbli ustraffet, skriver avisen.

Avisen holdt torsdag en markering for Politkovskaja i sine redaksjonslokaler i Moskva. Her har kontoret hennes blitt omgjort til et lite museum. Flere utenlandske diplomater besøkte stedet.

Talsmann for Putin, Dmitrij Peskov, insisterer på at det er svært vanskelig å etterforske leiemord. Han sier også at de gjerne skulle sett at både gjerningspersonen og de som beordret drapet, ble straffet.

Flere dømt

I 2014 ble to menn dømt til livsvarig fengsel for drapet, mens tre andre fikk lange fengselsstraffer.

En tsjetsjensk mann som ble funnet skyldig i å ha organisert drapet, døde i 2017 i en straffekoloni mens han sonet livstidsdommen.

Novaja Gazeta har gjennomført sine egne undersøkelser, og torsdag publiserte avisen en nesten to timer lang film på YouTube med en gjennomgang av hva de har funnet ut.

I 2018 fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at Russland ikke hadde gjort nok for å finne ut hvem som beordret drapet. Dommerne mente også at russiske etterforskere skulle ha undersøkt muligheten for at drapet ble beordret av agenter fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB eller av myndighetene i Tsjetsjenia.

Politkovskaja vant en rekke priser for sin journalistikk og sine bøker, og flere priser bærer i dag hennes navn.