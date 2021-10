USA ber Russland om ikke å utnytte energikrisen

I et intervju med BBC anklager han Russland for tidligere å ha brukt energi som tvangsmiddel og et politisk våpen.

– Vi har opplevd det før, og vi kan komme til å oppleve det igjen, sier Sullivan, ifølge BBCs reporter James Landale, som har lagt ut en rekke av Sullivans uttalelser på Twitter.

I intervjuet sier Sullivan også at alle forsøk på å utnytte situasjonen vil føre til negative virkninger for Russland.

– Jeg mener det vil være en feil av Russland å forsøke å utnytte dette, sier Sullivan og ber Russland reagere på at markedet etterspør økte energiforsyninger til Europa.

Russland er en av Europas viktigste gassleverandører.