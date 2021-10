Russland inviterer Taliban til samtaler i oktober

Det sa president Vladimir Putins spesialrepresentant for Afghanistan torsdag, melder Reuters.

Han ga ingen ytterligere detaljer om de planlagte samtalene i kommentarer til russiske nyhetsbyråer.

Etter at Taliban tok over makten i Afghanistan i august, har Russland holdt militære øvelser i Tadsjikistan og styrket militærbasen sin der. Kreml er blant annet bekymret for at islamistiske militante infiltrerer de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia.