Oppdatering 08.10.2021: Fredag ettermiddag, ett døgn etter at denne artikkelen ble publisert, har US Marshals slått fast at personen på tribunen på baseballkampen ikke var den etterlyste John Ruffo.

Ruffo ble på 1990-tallet dømt til 17 og et halvt års fengsel for en av USAs største bankbedragerier i historien. Totalt skal han ha lurt til seg 350 millioner amerikanske dollar. 13 millioner av dem er fortsatt ikke gjort rede for.

Han dukket aldri opp til soning i New Jersey 9. november 1998 og har siden vært etterlyst av US Marshals. Det er utløst en dusør på 25.000 dollar til den eller de som kommer med informasjon som fører til at han pågripes. Han er ifølge etterlysningen ansett som bevæpnet og farlig.

Politiet har ansett personen på bildet fra tribunen i Los Angeles for å ligne mistenkelig mye på etterlyste John Ruffo. De ber nå om tips i saken. Foto: US Marshal Service

Mistenkelig tilskuer

Nå har en baseballkamp i august 2016 i Los Angeles fått politiets oppmerksomhet. For på fjerde rad i kampen mellom LA dodgers og Boston Red Sox sitter det en person i blå skjorte som passer beskrivelsen til etterlyste Ruffo.

Politiets etterforskere har klart å identifisere personen som kjøpte billetten, men dette var ikke personen som satt på setet, melder CNN.

Mester i manipulering

Ruffo vil i dag være 66 år gammel. Politiet omtaler ham som en mester i manipulering og at han ofte har strukket sannheten for å imponere andre.

John Ruffo er i dag 66 år gammel og politiet har laget disse tegningen av hvordan han kan se ut etter 23 år på rømmen. Foto: US Marshal Service

– Han er kjent for å være svært datakyndig, glad i vin, gambling og fine hoteller. Han er i tillegg tilsynelatende laktoseintollerant, opplyser US Marshal Service i en pressemelding.

De siste sikre sporene etter Ruffo stanser dagen han forsvant. Et bilde av ham der han tar ut penger ved en minibank i New York. Politiet mistenker at han leide en bil samme dag og kjørte til flyplassen John F. Kennedy i New York. Der slutter alle sikre spor.

Han har hatt mange kontakter utenlands, så politiet har ansett det som sannsynlig at han ikke lenger befinner seg i USA.