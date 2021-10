Finland stanser Moderna-vaksinering av menn under 30

Det bekrefter Institutet för hälsa og välfard (THL), tilsvarende norske Folkehelseinstituttet, på en pressekonferanse torsdag, ifølge Yle.

– For det meste er myokarditt (hjertemuskelbetennelse) en mild, forbigående sykdom som krever oppfølging i et par dager, sier direktør Mika Salminen i THL.

Han sier det er størst risiko for unge menn etter andre dose, men sier det er rapportert færre tilfeller i Finland enn for eksempel Norge.

– Av denne grunn, i henhold til forsiktighetsprinsippet, instruerer THL at Moderna-vaksine ikke skal gis til menn og gutter under 30 år foreløpig, men at de heller skal ta Pfizers vaksine, sier Salminen.

Hvis de allerede har mottatt Moderna som første dose, kan den andre dosen være Pfizer.

– Det er fortsatt viktig at andre dose tas, understreker Salminen.

Danmark og Sverige opplyste i onsdag at de stanser Moderna-vaksineringen av unge grunnet den økte risikoen for betennelse i hjerteposen og hjertemuskelen.

I Norge gikk helsemyndighetene ut med en anbefaling om at menn under 30 tar Pfizer-vaksinen istedenfor Moderna.

Hjertebetennelse er en sjelden bivirkning fra mRNA-vaksiner. Risikoen er størst blant yngre, spesielt blant unge menn. Risikoen for å utvikle de sjeldne symptomene er også til stede ved Pfizer/Biontech-vaksinen, men den er noe for dem som tar Moderna-vaksine, viser nye data.