Mot kommunistisk sorti i tsjekkisk valg

Det blir i så fall første gang siden andre verdenskrig at det tidligere statsbærende partiet imellom 1948 og 1989 ikke blir representert i parlamentet.

– Partiets velgermasse er enten døende eller på vei til et annet parti. Kommunistene er åpenbart ikke i stand til å fornye seg på en måte som gjør at de overlever, sier analytiker Otto Eibl ved Masarykuniversisetet i Brno til AFP.

Kommer ikke tilbake

Otto Eibl tror ikke det er noen vei tilbake hvis kommunistene ryker ut i valget som avholdes fredag og lørdag.

– Kommer de ikke inn i parlamentet nå, blir det siste stopp for kommunistene, sier han.

Meningsmålingene viser at kommunistene er langt under de 5 prosent oppslutning som må til for å bli representert. Partiet sliter med å fenge velgere som er født etter fløyelsrevolusjonen. Troverdigheten som et parti langt ute på venstresiden, er svekket etter en uheldig allianse med den skandaleombruste milliardæren Andrej Babis. Kommunistene er støtteparti for mindretallsregjeringen til statsminister Babis.

Anklager mot Babis

Det er tre år siden kommunistene sa ja til å støtte alliansen mellom det populistiske Ja-partiet ledet av Babis og venstreorienterte sosialdemokrater. Statsministeren som ble steinrik på jordbruksprodukter og kjemikalier, sliter nå med avsløringer i de såkalte Pandora-papirene. Babis blir beskyldt for å ha stuet unna penger i skatteparadiser.

Støtten til Babis er det nærmeste kommunistene har vært makt siden regimet ble kastet i 1989, men det kan også ha blitt partiets politiske svanesang.

– Ved å i praksis gå inn i regjeringen, mister kommunistene troverdighet som opposisjonsparti. Nå finnes det andre og mer aktive protestpartier. I tillegg har Babis stjålet pensjonistvelgerne, sier analytiker Josef Mlejnek ved Charlesuniversitetet i Praha.

Tyster

Babis, som selv er selv tidligere kommunist og oppført som hemmelig politityster på 80-tallet, har begeistret velgerne med løfter om høyere pensjon.

Valgkampen er også preget av en viral video med emneknaggen #farewellcomrades. Klippet viser en uendelig lang kø for matkuponger under det tidligere kommunistregimet i Tsjekkoslovakia.