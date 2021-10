Det var i oktober 2020 at vaksineprodusenten Novavax gikk ut offentlig og ba frivillige om å melde seg dersom de ønsket å ta del i testingen av deres coronavaksine. Det amerikanske selskapet lovet at deltakere skulle få samme rettigheter som andre vaksinere. 15.000 briter meldte seg på og nå, ett år senere, står de fremdeles oppført som uvaksinert. En av dem er Damian Reynolds.

– Hvis ikke jeg hadde valgt å stille opp til fordel for samfunnet, så hadde jeg vært fullvaksinert med to doser av en godkjent vaksine for lenge siden, forteller Reynolds til BBC.

15.000 lever i limbo

Novavax vaksinen er nemlig fremdeles ikke godkjent for bruk i Storbritannia og de 15.000 som brettet opp ermene i testfasen av vaksinen står uten rettigheter som andre vaksinerte personer har. De må blant annet følge andre regler dersom de ønsker å reise, og kan støte på problemer dersom de ønsker å delta på arrangement.

Liam Calland, som også stilte opp til Novavax sitt testprogram, føler seg «fanget» og må avlyse ferien han hadde planlagt med datteren sin.

(Saken fortsetter under bildet).

Novavax er enn så lenge ikke godkjent i Storbritannia. Foto: Dado Ruvic / Reuters/NTB

– Det er ganske tragisk

– Det er ganske tragisk å måtte fortelle datteren min på 10 år at vi må avlyse turen vår på grunn av noe fint jeg gjorde, forteller en oppgitt Calland til BBC.

Da testprosessen av Novavax begynte i høsten 2020 var enn så lenge ingen coronavaksiner godkjent for bruk i Storbritannia. Siden har Pfizer, Janssen, Moderna og AstraZeneca blitt godkjent. Tross gode resultater i testfasen venter Novavax fremdeles på godkjenning.

Selskapet mener at de 15.000 som gjennomgikk deres testprogram i høsten 2020 burde behandles på lik linje med andre vaksinerte og har rett på samme rettigheter.