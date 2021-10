Etterspørselen stiger kraftig før vinteren, og det er frykt for knapphet i markedet.

På TTF-markedet i Nederland steg prisen til over 145 euro per mwh, mens prisen i Storbritannia steg til over 347 pence per enhet.

En megler sier til nyhetsbyrået Reuters at prisene er «helt ville».

Lite vind og kaldere vær i prognosene er en delvis forklaring på prishoppet. Men det handler også om bekymring for forsinkede gassleveranser.