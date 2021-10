Demokratene vurderer regelendring for å heve gjeldstaket

– Det er en reell mulighet, sa Biden tirsdag.

Filibusteren gjør at det kreves 60 stemmer for å få godkjent et forslag i Senatet, ikke bare rent flertall på 51.

Utspillet kommer mens republikanerne blokkerer en avstemning som trengs for å heve gjeldstaket før 18. oktober.

Om ikke partiene blir enige, er det en reell risiko for at USA misligholder sin statsgjeld, med kaos i de internasjonale finansmarkedene og tapt kredittverdighet som resultat.

Biden har tidligere avvist å fjerne filibusteren for andre saker, blant annet forslag som skal styrke velgerrettigheter.

Mange av partifellene hans mener Senatet bør fjerne regelen helt, fordi den hindrer framgang i klimapolitikk, velgerrettigheter og andre prioriterte saker.

Partiet har imidlertid ikke mulighet så lenge de moderate senatorene Joe Manchin og Kyrsten Sinema ikke støtter dette.

Flere senatorer sier ifølge Reuters at Demokratene vurderer å droppe filibuster-ordningen kun for hevingen av gjeldstaket. Manchin ville ikke kommentere denne muligheten da han ble spurt før Bidens utspill tirsdag.