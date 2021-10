Zuckerberg avviser anklager fra Facebook-varsler

Uttalelsene kommer etter at Frances Haugen, som tidligere jobbet i Facebook, vitnet i Kongressen. Der sa hun blant annet at Facebook skaper splid og svekker demokratiet vårt, samt at selskapet med viten skader barn.

På sin Facebook-side skriver Zuckerberg at mange av Haugens anklager «ikke gir mening».

– Kjernen i disse anklagene er en oppfatning av at vi prioriterer profitt over sikkerhet og velvære, skriver Zuckerberg.

– Det er rett og slett ikke sant, heter det videre.

Han legger til at «argumentet om at vi med vilje fremmer innhold som gjør folk sinte, for profitt, er svært ulogisk».

Haugen sa til Kongressen at Facebook skadde barn, og viste til at 6 prosent av barna som ble spurt, sa at de var så avhengige av Instagram, som Facebook eier, at det går ut over skole og helse. Tallene stammer ifølge Haugen fra selskapets egne undersøkelser.

Zuckerberg skriver at han syntes det var «ekstra vanskelig å lese karakteristikken» av forskningen om hvordan Instagram påvirker barn, og legger til at «hver negative opplevelse teller».