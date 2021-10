Vesten ber Russland svare om forgiftningen av Navalnyj

Moskva har nå ti dager på seg til å svare på spørsmålene som er stilt av EU og flere andre land, blant dem USA, Canada og Australia, ifølge reglene til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Navalnyj ble i august 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Han fikk behandling i Tyskland, før han returnerte til Russland, der han sitter fengslet.

Russiske myndigheter avviser å ha vært involvert i forgiftningen.

Ber om forklaring

– Det er essensielt at Russland i detalj orienterer om hva det ble gjort for å etterforske bruken av et kjemisk våpen på sitt territorium, heter det i en uttalelse fra de 45 landene.

De ber også Russland om å forklare hvorfor besøk fra OPCW-inspektører, som skulle undersøke om det var novitsjok som ble brukt, ble utsatt.

Det amerikanske utenriksdepartementet har konkludert med at det var agenter fra den russiske etterretningstjenesten FSB som forgiftet Navalnyj, og at det ble tatt i bruk novitsjok, som det ifølge amerikanerne kun er Russland som har.

I en uttalelse sier departementet at slike handlinger ikke kan gå ustraffet, og at Russlands «vedvarende mangel på transparens og samarbeid rundt forgiftningen er særlig bekymringsfull».

Kan miste rettigheter

Om Russlands svar ikke anses som tilfredsstillende, kan landene be om ytterligere informasjon og sende en ekspertgruppe for å gjøre undersøkelser.

Blir ikke saken løst, kan Russland i ytterste konsekvens fratas rettighetene som medlemsland, slik OPCW gjorde med Syria i april.

Den syriske regjeringen anklages både for å ha stått bak kjemiske angrep og for å ha skjult opplysninger om slike våpen.

Regjeringen skal i fjor ha unnlatt å svare på spørsmål etter en OPCW-gransking som konkluderte med at syriske styrker brukte klor og nervegassen sarin i et angrep på en landsby kontrollert av opprørere i 2017.