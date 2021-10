Anti-tortur-prosjektet Gulagu.net, som har kilder på innsiden det russiske fengselsvesenet, publiserte mandag en video av en naken mann som ble voldtatt med det som tilsynelatende er en pinne.

Hendelsen skal ha skjedd på et fengselssykehus i byen Saratov. Videoen viser mannen, som er bundet fast til sengen, hylende av smerte.

Vladimir Osetsjkin, som driver Gulagu.net, sier de har mottatt denne og andre videoer fra en hviterusser som sonet i Saratov-fengselet. Han omtaler hviterusseren, som ble løslatt i februar, som «den hviterussiske Snowden», med henvisning til NSA-varsleren Edward Snowden.

På tirsdag kunngjorde fengselsvesenet i Russland at de skal etterforske saken og at en gruppe etterforskere er sendt til Saratov for å verifisere videoen.

– Hvis det blir bevist at materiale er ekte, er det selvfølgelig grunnlag for en omfattende etterforskning, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.