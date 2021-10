Goebbels ble utnevnt som æresborger av byen Babelsburg 1. april 1938, en by som året etter ble en del av Potsdam.

Æresborgerskap ender offisielt når personen dør, som i Goebbels tilfelle var 1. mai 1945. Men i dette tilfellet skjedde det ikke, muligens som følge av mangel på kjennskap til utnevnelsen, skriver DPA.

Oppdagelsen ble gjort av ansatte som i sommer så over listen over æresborgerskap. Det er ventet at Goebbels nå offisielt fjernes fra listen.