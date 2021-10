Blinken møter Macron for å roe gemyttene

USAs utenriksdepartement opplyser at Blinken likevel fikk møte Macron, selv om det i strid med vanlig diplomatisk praksis ikke var lagt opp til et slikt møte.

Møtet varte i 40 minutter, og de to ble enige om «at de nå har anledning til å fordype og styrke samordningen, selv om mye hardt arbeid fortsatt gjenstår», ifølge en amerikansk UD-talsmann.

Blinken møtte også sin franske motpart Jean-Yves Le Drian, men i strid med vanlig praksis var det ingen pressekonferanse etterpå.

Frankrike er fortsatt rasende over at Australia kansellerte en lukrativ kontrakt for ubåter og i stedet kjøper atomubåter i USA, samtidig med at USA, Australia og Storbritannia inngikk en forsvarspakt.

Macron kalte hemmelige samtaler i forkant av avlysningen av kontrakten et dolkestøt i ryggen og tilbakekalte ambassadørene fra Washington og Canberra.