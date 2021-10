Fransk rapport: 330.000 barn seksuelt misbrukt i landets katolske kirke

Rapporten tar for seg perioden 1950 til 2020, og den fastslår at rundt 3.000 overgripere virket i kirken i perioden 1950–2020.

To tredeler av dem var prester, og de anklages for å ha stått for 216.000 av overgrepene. Når ansatte og medarbeidere som f.eks. lærere inkluderes, kommet tallet på ofre opp i 330.000.

Den uavhengige kommisjonens leder Jean-Marc Sauvé sier at tallet på ofre er et anslag basert på vitenskapelige metoder. Rundt 80 prosent av ofrene er gutter.

Dokumentet er på 2.500 sider, og den uavhengige kommisjonen har i to og et halvt år gjort en grundig gransking av arkiver i kirken, politiet og rettsapparatet, samt intervjuet hundrevis av vitner.

En egen telefonlinje fikk 6.500 oppringninger fra antatte ofre og folk som sa de kjente et offer.

– Konsekvensene er svært alvorlige. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som ble misbrukt, har fått store problemer i sitt følelsesliv og med sin seksualitet, sier Sauvé.

– Gruoppvekkende for kirken

Olivier Savignac, som leder organisasjonen for ofre Parler et Revivre, og som selv bidro til rapporten, sier at det høye tallet på ofre som hver overgriper er ansvarlig for, er spesielt gruoppvekkende for det franske samfunn og for den katolske kirken.

Før framleggelsen sa han at rapporten ville være som en bombe.

Kommisjonen besto av 22 jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer, alle uten tilknytning til kirken, og ble ledet av den franske embetsmannen Sauvé.

Den ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalene som har rystet den katolske kirken i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede.

Ber om tilgivelse

Lederen for den franske bispekonferansen, Eric de Moulins-Beaufort, ber om tilgivelse og sier at kirken er sjokkert over rapportens konklusjoner og det høye antallet ofre.

– De stemmene ryster oss, antallet plager oss. Jeg ønsker på denne dagen å be om tilgivelse fra hver og en av dere, sa han.

I et budskap til landets katolske menigheter søndag gjorde biskopene det klart at de ville studere rapporten og gjøre de endringene som er nødvendig.

«Kampen mot pedofili berører oss alle. Vår støtte og våre bønner går til alle dem som er blitt utsatt for overgrep i kirken» het det i budskapet.

– Ondsinnet likegyldighet

Under framleggelsen av rapporten fordømte Sauvé kirkens holdning fram til begynnelsen av 2000-tallet som «en dyp og ondsinnet likegyldighet overfor ofrene».

De ble ikke trodd, og de ble ikke hørt, og noen ganger ble de mistenkt for å være delansvarlig for det som skjedde, sier han.

Kommisjonens leder Jean-Marc Sauvé, til venstre, gir lederen for den franske bispekonferansen, biskop Eric de Moulins-Beaufort rapporten om kirkeansattes og presters overgrep mot hundretusener av mindreårige gjennom 70 år. Foto: Thomas Coex / AP / NTB

Sauvé sier at 22 tilfeller som ikke er foreldet, er oversendt til rettsapparatet, mens 40 tilfeller som er foreldet, men der den antatte gjerningsmannen fortsatt er i live, er oversendt kirken.

Kommisjonen hadde også i oppdrag å forsøke å finne en forklaring på de kulturelle og institusjonelle mekanismene som tillot at prester kunne fortsette i arbeidet til tross for overgrepene.

Rapporten inneholder 45 anbefalinger om hvordan overgrep kan hindres, blant annet opplæring av prester, en revisjon av Vatikanets lov for regulering av kirken, og egne retningslinjer for å oppdage ofre og gi dem erstatning.

Fem års fengsel

Rapporten offentliggjøres etter skandalen i fjor rundt presten Bernard Preynat, som rystet den franske kirken. Preynat ble i Lyon dømt til fem års fengsel for overgrep mot mindreårige. Han tilsto selv å ha misbrukt over 75 gutter i flere tiår.

– Med denne rapporten kan kirken gå til roten av dette systemiske problemet. Denne avvikerinstitusjonen må reformere seg selv, sier et av Preynards ofte, François Devaux, som leder gruppa La Parole Libérée for ofre.

Han sier at antall ofre som rapporten har kommet fram til, er et minimum.

– Noen ofre har ikke turt å uttale seg eller ha tillit til kommisjonen, sier han og legger til at kirken ennå ikke har forstått, og fortsatt har forsøkt å nedtone sitt ansvar.

Preynard-saken i fjor førte til at den tidligere erkebiskopen i Lyon, kardinal Philippe Barbarin, som var anklaget for ikke å melde fra til rettsapparatet om overgrep han visste om gjennom mange år, gikk av.