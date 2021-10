Facebook hadde ved 22-tiden ennå ikke uttalt seg om hva som er årsaken til problemene, og det er uvisst når plattformene kommer til å fungere igjen.

– Vi er klar over at en del mennesker har problemer med å få tilgang til våre apper og produkter. Vi arbeider for å komme tilbake til det normale så raskt som mulig og beklager eventuelle problemer, skriver Facebook på Twitter klokka 18.23 mandag kveld.

– Med den informasjonen vi har for øyeblikket, vurderer mitt team at det handler om en teknisk feil framfor et dataangrep, sier sikkerhetseksperten Marcus Murray, grunnlegger av datasikkerhetsselskapet Truesec, til nyhetsbyrået TT.

Samme infrastruktur

På siden Downdetector , som sporer problemer for ulike nettsider, meldes det om et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook etter klokka 17.30. Det samme gjelder apper som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook. Plattformene deler mye av den samme infrastrukturen.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til problemene.

Brukere som besøker Facebook-siden, blir møtt av en feilmelding om at nettstedet ikke er tilgjengelig. Feilmeldingen indikerer at nettleseren ikke omdirigeres til målet sitt og antyder at noe er feil i domenenavnsystemet (DNS). DNS blir ofte sammenlignet med en telefonkatalog for internett, som gjør at nettleseren finner fram til riktig sted.

Børsnedgang

Mandag stengte de amerikanske børsene med nedgang, blant annet som følge av driftsproblemene hos Facebook. Facebook-aksjen falt med hele 4,9 prosent.

Facebook har om lag 2,9 milliarder brukere.