EMA varsler pressekonferanse om tredje vaksinedose

Det er ikke kjent om de har landet på en konklusjon eller hva orienteringen konkret vil omfatte. EMA varslet i september at de hadde satt i gang vurderingene om de skal gi en anbefaling om en såkalt «boosterdose».

Tirsdag klokken 14 vil legemiddelverket orientere om status i vurderingene.

Konkret er spørsmålet om en tredje vaksinedose av Pfizer-vaksinen skal gis seks måneder etter at personer over 16 år har fått to doser.

Israel har allerede begynt å gi tredjedoser til befolkningen, og USA planlegger å åpne for dette. Flere land, blant andre Tyskland og Frankrike, vurderer å gi en påfyllingsdose til risikogrupper.

I Norge får personer med svekket immunforsvar en tredje dose vaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med å vurdere om man skal tilby nordmenn generelt en tredje dose eller om den eventuelt kun skal gis til ulike utsatte grupper.