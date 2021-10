Politiet etterforsker mulig forbrytelse etter ulykken der Lars Vilks døde

Bilen med Lars Vilks kom over i motsatt kjørefelt på en strekning der kjørefeltene ifølge Expressen er atskilt av et wiregjerde.

Redningstjenesten og politiet har tidligere konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

Vilks var på vei hjem fra Stockholm der han var hjemme hos TV-profilen Stina Dabrowski til middag, da ulykken skjedde.

Ifølge avisa kjørte bilen med ham og de to politimennene i høy hastighet, og de hadde følge av en annen politibil bak.

Da bilen kom over i det motgående kjørefeltet, kom den under en lastebil, og begge bilene tok fyr.

Expressen skriver at veistrekningen er ombygd flere ganger de siste årene for å øke trafikksikkerheten.

Begge politimennene og Vilks mistet livet i ulykken, som skjedde utenfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

Vilks var et hatobjekt for muslimer over hele verden, og levde derfor under konstant politibeskyttelse. De to omkomne politimennene var blant livvaktene som passet på ham.

Politiet har varslet pressekonferanse om ulykken mandag formiddag.