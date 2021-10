Yoshihide Suga har formelt gått av som statsminister i Japan

Kun et drøyt år etter at han tok over som partileder og statsminister, opplyste Suga på et hastemøte i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) 3. september at han ikke ønsket å ta gjenvalg som partileder.

Fire kandidater stilte til valg, blant dem to kvinner. Men verken Sanae Takaichi eller Seiko Noda kom videre til andre og avgjørende valgrunde onsdag. I andre valgrunde slo Kishida den populære vaksineministeren Taro Kono.

64-åringen, som er tidligere utenriksminister, skal mandag godkjennes av nasjonalforsamlingen i Japan.