Nord- og Sør-Korea gjenopptar kommunikasjonen

– Med gjenopptakelsen av sør-nord-kommunikasjonen, har regjeringen vurdert det til at det er grunnlag for å gjenopprette forbindelsene, opplyser det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet mandag morgen lokal tid.

Uttalelsen kommer kun noen timer etter at det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA meldte at landet ønsket å gjenoppta kommunikasjonen.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede uttrykte sist uke en velvilje til å gjenoppta kontakten, som Nord-Korea stanset i begynnelsen av august som protest mot Sør-Korea og USAs felles militærøvelser.

Nord-Korea brøt den gang kommunikasjonen kun to uker etter at den var gjenopptatt i juli.

Da hadde alle kommunikasjonskanaler med Sør-Korea vært nede siden i juni i fjor. Bakgrunnen var at sørkoreanske aktivister sendte et stort antall løpesedler over grensa til Nord-Korea ved hjelp av ballonger.

Avgjørelsen om å gjenoppta kommunikasjonskanalene kommer kun dager etter at FNs sikkerhetsråd var samlet for diskutere Nord-Koreas nylige rakettester.