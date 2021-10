Over hele USA meldes det om at leger og sykepleiere, som sto i frontlinjen da coronaepidemien herjet som verst, nå blir møtt med fiendtlighet, trusler og vold fra folk som raser mot fortsatte smitteverntiltak.

I USA er det registrert over 695.115 dødsfall, noe som er mer enn antallet amerikanere som døde under spanskesyken. Antallet registrerte smittede lå på rundt 43,3 millioner i slutten av september.

Det er imidlertid svært ulikt hvordan coronasmitten utvikler seg i dag. I noen delstater er tallene stabile, i andre faller smitten, mens i andre igjen øker smitten, viser en oversikt fra CNN.

Vaksinasjon stuper

Antallet amerikanere som får sin første vaksinedose, stuper dessuten over hele landet, til tross for et stadig mer omfattende vaksinekrav.

Flere eksperter er bekymret for at påfyllingsdosene man nå har begynt å gi, kan gjøre situasjonen verre, fordi det øker mange folks skepsis til effektiviteten av vaksinen.

– Mange av pasientene mine spør meg om hvorfor vi trenger en tredje dose. Hva er da poenget, sier lege Jason Goldman i Coral Springs, Florida.

Mange amerikanere gir tydelig uttrykk for at de er mektig lei av smitteverntiltak – og mange tar fortsatt ikke pandemien på alvor. Flere lar sitt sinne og frustrasjon gå utover helsearbeidere.

Aurthur Sudduth får en påfyllingsdose av coronavaksinen av sykepleier Darlene Klacik i Pittsburgh. Sykepleiere og leger som har stått i front i kampen mot pandemien, opplever nå over hele landet å bli trakassert og angrepet av folk som er sinte over smittevern eller vaksinepress. Foto: Steve Mellon / AP

Fra helt til skurk

– For ett år siden var vi helter og alle klappet for oss. Nå opplever vi trakassering eller vi blir latterliggjort for jobben vår. Det er svært deprimerende og frustrerende, sier lege Stu Coffman. Han jobber på legevakten i Dallas.

Sykehuset Cox Medical Center Branson i Missouri har begynt å dele ut alarmer til sine rundt 400 sykepleiere og andre ansatte etter at antallet overfall fra 2019 til 2020 tredoblet seg.

Talsperson ved sykehuset, Brandei Clifton, slår fast at pandemien er en av årsakene til økningen.

– Mange sykepleiere sier bare at «det er en del av jobben», men det er ikke en del av jobben å bli angrepet eller trakassert, understreker hun.

Tar forholdsregler

Noen sykehus har begrenset antall publikumsinnganger som et sikkerhetstiltak.

I Idaho sier sykepleiere at de legger igjen klær og andre sykehussymboler før de tør å gå i matbutikken i nærheten – av frykt for innbyggerens sinne.

– Situasjonen legger et ekstra press på helsearbeidere som fra før er under sterkt press, sier lege James Lawler, spesialist på smittsomme sykdommer ved University of Nebraska Medical Center i Omaha. Der har noen av legene mottatt trusler på nettet.

USAs president Joe Biden fikk nylig en påfyllingsdose med koronavaksine. Mange amerikanere er rasende på myndighetenes vaksinepress og smitteverntiltak og lar sinnet gå utover helsepersonell over hele landet. Foto: Evan Vucci / AP

Situasjonen er blitt verre

Chris Sampson, legevaktlege i Columbia, Missouri, forteller at vold alltid har vært et problem på legevakten, men at situasjonen har blitt verre de siste månedene.

Sampson selv opplevde å bli dyttet opp mot en vegg. Han har også vært vitne til at en sykepleier ble utsatt for spark.

Lege Ashley Coggins fra St. Peter's Health Regional Medical Center i Helena, Montana, forteller at hun nylig spurte en pasient om han ønsket å bli vaksinert.

– Han svarte « For H … nei», og sa at han hadde lyst til å kvele president Joe Biden fordi han presser folk til å vaksinere seg.

– Jeg spurte ikke videre og endret tema, for jeg orket ikke å bli kjeftet på, sier hun.

– Dette er en merkelig tid. Respekten som vi pleide å ha for hverandre, respekten som folk pleide å ha for omsorgspersoner og leger og sykepleiere – den er ikke alltid der nå, og det gjør denne jobben vanskeligere, fastslår hun.

Sikkerhetsvakter tar jobben

Coggins forteller at det nå er sikkerhetsvakter som har ansvaret for å håndheve smitteverntiltakene for sykehusbesøkende – for å ta belastningen bort fra helsepersonellet.

Fiendtligheten gjør helsepersonellets fra før stressende jobb vanskeligere. Mange steder sliter med alvorlig personalmangel, blant annet fordi sykepleiere har blitt utbrent og sluttet.

– Det øker stresset hvis man blir behandlet dårlig. Og hvis du må argumentere – eller krangle – med folk om at de faktisk må bære maske – ja, da blir hverdagen vanskeligere, sier Kencee Graves, lege ved universitetssykehuset i Salt Lake City.