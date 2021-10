De nye sprekkene, som ligger rundt 15 meter fra hverandre, dannet seg fredag. De sendte strømmer med rød og oransje masse nedover i retning mot havet, samme område der en tidligere lavastrøm endte opp i sjøen tidligere i uken.

Vulkanen er nå «mye mer aggressiv» enn for nesten to uker siden da utbruddet startet, uttalte Miguel Ángel MOrcuenda, teknisk leder ved Kanariøyenes departement for vulkanberedskap.

Natt til lørdag registrerte forskere åtte nye jordskjelv med styrke på opp til 3,5.

Utbruddet har sendt gass og aske 6.000 meter opp i lufta.

Over 6.000 mennesker er blitt evakuert siden utbruddets start 19. september. Så langt har over 1.000 bygninger, blant annet boliger og landbruksbygninger, blitt helt eller delvis ødelagt.

Siste gang vulkanen hadde utbrudd, var i 1971. Det bor rundt 85.000 mennesker på øya. Flesteparten av dem lever av fruktdyrking og turisme.