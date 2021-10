19 opprørere drept i Mosambik

De 19 ble drept i en militæroffensiv 25. september mot en base som opprørerne hadde i Cabo Delgado, nord i Mosambik. Det opplyste den sørafrikanske utviklingsblokken SADC lørdag.

Mange av blokkens 16 medlemsland har utstasjonert styrker i Mosambik for å hjelpe landet med å bekjempe opprøret i det gassrike området i nord, der al Qaida-tilknyttede jihadister siden 2017 har gjennomført angrep mot landsbyer og byer i et forsøk på å opprette et kalifat.

Rwanda var det første medlemslandet i SADC som sendte styrker til Mosambik. Det skjedde i juli. Siden har flere andre medlemsland gjort det samme. Rwanda har 1.000 soldater der. Sør-Afrika har sendt nærmere 1.500 soldater.

Over 3.300 mennesker, halvparten av dem sivile, er drept i opprøret siden 2017. Minst 800 er drevet bort fra sine hjem.