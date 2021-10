Lørdag kveld opplyser dessuten FNs høykommissær for flyktninger at 89 overlevende og to døde er brakt i båt til Libyas hovedstad Tripoli. 40 andre er fortsatt savnet etter at de la ut på den farlige reisen i gummi- og trebåter, ifølge FN.

Det er foreløpig uklart om de FN omtaler, er noen av de samme migrantene som Alarm Phone savner.

– De dro fra Khoms i Libya og har ringt Alarm Phone flere ganger, tvitret organisasjonen lørdag ettermiddag.

– Da vi mistet kontakten, var de i Maltas søk- og redningssone, 18 kilometer fra italiensk farvann, men det er ingen som har registrert noen redning eller ankomst for dem, sier Alarm Phone.

– Ble de 70 menneskene overlatt til døden? Ble de i hemmelighet presset tilbake til Libya? Vi krever svar, sier organisasjonen.

Titusenvis av migranter og flyktninger forsøker hvert år å legge ut på den farlige reisen over det sentrale Middelhavet. Den vanligste veien går fra Libya med kurs for Italias kyst, men mange kommer aldri fram i live.

Minst 1.369 mennesker har mistet livet på denne ruten hittil i år, opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i september.