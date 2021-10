Javid avviser appeller om å ta en pause i kravet om vaksinering fordi noen eldresentre ikke vil klare seg om ansatte tvinges til å slutte. Fristen for å være fullvaksinert er 11. november.

Men Javids kompromissløse budskap er at om folk ikke er rede til å la seg vaksinere, skulle de ikke jobbe med eldre i det hele tatt.

– Hvis du jobber på et eldresenter, jobber du med noen av samfunnets mest sårbare, og hvis du ikke kan være brydd med å ta vaksinen, så kan du slutte og finne deg en annen jobb, sa han til BBC.

– Hvis du ikke vil vaksinere seg, hvorfor jobber du i helsesektoren i det hele tatt, la han til og viste til at vaksinen er fullstendig trygg, godkjent og brukt over hele verden.

Nadra Ahmed i Storbritannias organisasjon for helsetjenester, sier at helsesektoren allerede har overvunnet betydelig vaksinemotstand hos sine ansatte. I november i fjor sa 40 prosent av de ansatte at de ikke ville vaksinere seg, men nå er 86 prosent fullvaksinert.