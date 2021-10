5 millioner døde av corona i verden

Flest døde er det i de store landene USA, Russland, Brasil, Mexico og India, ifølge Reuters. De står for halvparten av alle døde i verden.

Knapt halvparten av verdens befolkning har fått første dose av coronavaksinen, ifølge Our World in Data. I Afrika er bare 4,4 prosent fullvaksinert, og i mange afrikanske land er vaksineringen knapt begynt, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

Trass i de høye dødstallene, sliter likevel verdens velstående land med å overbevise deler av befolkningen om behovet for å vaksinere seg. Samtidig har noen land begynt å gi folk en tredje dose.

I absolutte tall har USA i særklasse flest døde av viruset, over 700.000 ifølge Johns Hopkins-universitetet. Totalt er 43 millioner amerikanere smittet, men i de siste dagene har det vært en liten nedgang fra 2.000 smittede per dag til 1.900.

Brasil er på andreplass i antall døde med 600.000, og deretter følger India med 450.000. Trass i at India har nesten 1,4 milliarder mennesker, regner man med at nesten halvparten av den voksne befolkningen nå er vaksinert.

I både Mexico og Russland er det virkelige dødstallet trolig langt høyere enn det som er offisielt registrert.