Biden i Kongressen for å berge krisepakke

– Vi kommer til å klare det, sa Biden om krisepakken etter at han innledet det uvanlige besøket for å presse partifellene til enighet om krisepakken på 3.500 milliarder dollar.

Biden skulle blant annet møte Senatets demokrater i et lukket møte for å drøfte veien framover i striden.

– Det spiller ingen rolle når. Det spiller ingen rolle om det er om seks minutter, seks dager eller seks uker. Vi skal få det gjort, sa Biden til journalister etter å ha møtt demokratene.

Demokratene fortsetter bestrebelsene på å skape enighet innad i partiet om krisepakken. Trass i forhandlinger langt på natt natt til fredag, greide de ikke å bli enig om pakken og måtte derfor utsette en planlagt avstemning om en mindre infrastrukturpakke.

Avstemningen om infrastrukturpakken, som er på 1.200 milliarder dollar, skulle holdes på nytt fredag, men sent på kvelden ble det klart at demokratene trakk seg fra avstemningen for andre dag på rad.

Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, har nå valget mellom å legge alt på is en stund, eller kjøpe seg tid for å meisle ut et kompromiss som omfatter både krisepakken og infrastrukturpakken.

Det finnes ingen hard tidsfrist for å stemme over noen av de to pakkene, og for president Biden vil manglende fremgang være noe nederlag, med mindre saken fortsetter inn i neste år.

Alle må med

Det er først og fremst den moderate demokraten Joe Manchin som setter seg på bakbeina og nekter å støtte en så stor pakke. Han kan ikke gå med på mer enn 1.500 milliarder dollar, men det er for lite for demokratenes venstrefløy.

Nøkkelen er å bli enig om en pakke som ikke er mer nedskalert enn at de progressive demokratene kan godta det, men ikke så stor at ikke Manchin blir med. Rykter flyr om et mulig kompromiss på rundt 2.000 milliarder dollar.

Demokratene er avhengig av at samtlige 50 senatorer stemmer for pakken for at den skal gå gjennom.

I stedet for å reise hjem til Delaware i helgen ryddet Biden timeplanen torsdag kveld for å berge krisepakken, ved å snakke med senatorer på telefon og sende utsendinger fra Det hvite hus for å presse på i forhandlingene.

Dagen etter var han altså selv på plass i Kongressen.

Risikerer kollaps

Biden og demokratene risikerer et pinlig tilbakeskritt, for ikke å snakke om en mulig total kollaps av hele visjonen til Biden, om de ikke greier å komme hverandre i møte.

Det som først står for fall, er infrastrukturpakken til 1.200 milliarder dollar som demokratene og et flertall av republikanerne allerede har stemt ja til i Senatet.

Flertallet av demokratene i Representantenes hus har sagt at de ikke vil stemme for infrastrukturpakken om ikke den større krisepakken på 3.500 milliarder også blir godkjent.

Imens sitter republikanerne på sidelinjen og betrakter den interne striden blant demokratene med stor interesse. De står last og brast om å motsette seg krisepakken.

Enorme investeringer

Infrastrukturpakken omfatter først og fremst store investeringer i reparasjon av USAs nedslitte veier og broer, samt penger til jernbane, vannledninger og bredbånd.

Den større krisepakken som er Bidens visjon om et nytt og forbedret USA, innebærer omfattende investeringer i helsetjenester, utdanning, kamp mot klimaendringer og andre programmer som berører millioner av vanlige amerikanere.

Men den skal delvis finansieres av kraftige skatteøkninger for USAs rikeste og store selskaper, noe republikanerne helt avviser.

Et lite antall moderate demokrater, med Manchin og Kyrsten Sinema i spissen, mener den store pakken er økonomisk galskap og sier de kun er rede til å akseptere under halvparten.