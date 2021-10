Demokratene fortsetter interne forhandlinger om krisepakke

Trass i forhandlinger gjennom natt til fredag greide de ikke å bli enig om pakken og måtte derfor utsette en planlagt avstemning om en mindre infrastrukturpakke.

Det er først og fremst den moderate demokraten Joe Manchin som setter seg på bakbeina og nekter å støtte en så stor pakke. Han kan ikke gå med på mer enn 1.500 milliarder dollar.

Nøkkelen er å bli enig om en pakke som ikke er mer nedskalert enn at de progressive demokratene kan godta det, men ikke så stor at ikke Manchin blir med.

Alle må med

Demokratene er avhengig av at samtlige 50 senatorer stemmer for pakken for at den skal gå gjennom.

– Jeg ser ikke for meg en avtale i kveld, det gjør jeg virkelig ikke, sa Manchin da speaker Nancy Pelosi innkalte til sent kveldsmøte torsdag for å prøve å oppnå enighet.

President Joe Biden ryddet timeplanen torsdag kveld for å redde krisepakken, ved å snakke med senatorer på telefon og sende utsendinger fra Det hvite hus for å bidra i forhandlingene.

Risikerer kollaps

Biden og demokratene risikerer et pinlig tilbakeskritt, for ikke å snakke om en mulig total kollaps av hele visjonen til Biden, om de ikke greier å komme hverandre i møte.

Det som først står for fall, er infrastrukturpakken til 1.000 milliarder dollar som demokratene og et flertall av republikanerne allerede har stemt ja til i Senatet.

Flertallet av demokratene i Representantenes hus sier de ikke vil stemme for infrastrukturpakken om ikke den større krisepakken på 3.500 milliarder også blir godkjent.

Enorme investeringer

Infrastrukturpakken omfatter først og fremst store investeringer i reparasjon av USAs nedslitte veier og broer, samt penger til jernbane, vannledninger og bredbånd.

Den større krisepakken som er Bidens visjon om et nytt og forbedret USA, innebærer omfattende investeringer i helsetjenester, utdanning, kamp mot klimaendringer og andre programmer som berører millioner av vanlige amerikanere.

Men den skal delvis finansieres av kraftige skatteøkninger for USAs rikeste og store selskaper, noe republikanerne helt avviser.

Et lite antall moderate demokrater, med Manchin og Kyrsten Sinema i spissen, mener den store pakken er økonomisk galskap og sier de kun er rede til å akseptere under halvparten.