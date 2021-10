Sju omkom i brann på coronaavdeling på sykehus i Romania

Brannen oppsto fredag morgen, og alle dødsofrene var innlagt på sykehusets intensivavdeling.

På ett tidspunkt ble det opplyst at ni mennesker var døde, men tallet ble senere nedjustert av innenriksminister Lucian Bode.

– Vi snakker om sju mennesker. Fem på sykehuset, og to etter at de ble overført til andre sykehus, sier han.

Rundt hundre mennesker ble evakuert, og brannen ble slukket på formiddagen. Romanias president Klaus Iohannis erkjenner at myndighetene har sviktet og beskriver landets helsevesen som utdatert.

– Dette er et fryktelig, nytt drama som bekrefter at infrastrukturen i det rumenske helsevesenet er utilstrekkelig, sier Iohannis.

Han påpeker også at helsevesenet er satt under stort press som følge av pandemien. Sykehusbrannen fredag er den tredje på under et år som krever menneskeliv i Romania.

I snitt bruker Romania litt over 5 prosent av bruttonasjonalproduktet på helsevesenet. Dette er den laveste andelen av alle landene i EU.