Handelssamtaler mellom EU og Australia utsettes

Utsettelsen av handelssamtalene mellom Australia og EU kommer etter at Australia avlyste en stor ubåtkontrakt med Frankrike, til fordel for et forsvarssamarbeid med USA og Storbritannia. Bildet viser den amerikanske ubåten USS Oklahoma City ved den amerikanske marinebasen på Guam i Stillehavet. Arkivfoto: USAs marine via AP / NTB Foto: NTB