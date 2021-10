31. oktober begynner klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i Skottland. Det tolv dager lange møtet blir sett på som det viktigste siden Paris-møtet i 2015. En rekke ledere fra hele verden ventes, blant dem USAs president Joe Biden.

Torsdag sa Guterres til ministre fra flere land at det er avgjørende for hele menneskeheten at man oppfyller løftet om Parisavtalen.

– Jeg kan ikke understreke nok at tiden renner ut. Irreversible tippunkter for klimaet ligger alarmerende nærme, sa Guterres til ministrene som deltok på det forberedende møtet i Milano før COP26.

Avtalen fra 2015 tar til orde for å holde oppvarmingen under 2 grader sammenlignet med førindustriell tid, mens det ideelle vil være å begrense seg til rundt halvannen grad. Men flere rapporter viser at utslippene fortsetter å øke.