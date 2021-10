Nord-Korea har testet luftvernmissil

– Nord-Korea testet et egenutviklet nytt luftvernmissil 30. september, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Tidligere denne uken hevdet Nord-Korea at landet har testet en hypersonisk rakett, tilsynelatende et fremskritt i landets opprustning. På nesten samme tidspunkt opplyste landet i FNs hovedforsamling at landet har rett til å gjøre våpentester.

Tidligere i september gjennomførte landet flere rakettester.

Senere fredag skal FNs sikkerhetsråd diskutere situasjonen i Nord-Korea, opplyste diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP torsdag. Det skal ha vært USA, Storbritannia og Frankrike som tok initiativ til møtet.

Nord-Korea er underlagt strenge internasjonale sanksjoner over atomprogrammet.