Dommeren kalte den dømte politimannens handlinger «groteske» og sa at saken var såpass alvorlig at det var nødvendig med en livstidsstraff.

– Misbruk av en politibetjents rolle som i dette tilfellet, for å bortføre, voldta og drepe et ensomt offer, er like alvorlig som et drap for å fremme en politisk, religiøs eller ideologisk sak, sa dommer Adrian Fulford.

Rettens konklusjon er at politimannen «pågrep» Everard på uriktig grunnlag, under påskudd av at hun hadde brutt portforbudet. Deretter voldtok han henne og kvalte henne med et belte.

Politimannen tilsto handlingene i juli. Livstidsstraffer av denne typen er svært uvanlige i Storbritannia.

Familien til Everard sier de er lettet over dommen.

– Verden er et tryggere sted med ham i fengsel, sier de i en uttalelse.

Sterke reaksjoner

Saken har vakt stor avsky og oppmerksomhet i Storbritannia og skapt en større debatt om kvinners trygghet i landet. Regjeringen har siden satt i gang flere tiltak for å bedre sikkerheten.

Statsminister Boris Johnson sier forbrytelsene til mannen er «kvalmende», og at mannen har sviktet sin rolle som politi som skal beskytte folk.

Politimester Cressida Dick i Metropolitan Police, der politimannen jobbet, sier at han har «brakt skam» over deres styrker.

– Handlingene hans er et stort svik mot alt politiet står for, sier hun.

Kritiserer politiet

Men også politiet har fått skarp kritikk i forbindelse med denne saken. Utenfor rettsbygningen Old Bailey i London var det flere demonstranter som mente at politiet i London har «blod på hendene».

De mener blant annet at politiet har håndtert saker om forsvinninger og vold mot kvinner dårlig og at flere varsellamper burde ha lyst angående politimannen.