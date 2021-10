Store politistyrker deltok torsdag ettermiddag i jakten på en 55-årig mann som er siktet for å stå bak eksplosjonen i en boligblokk i Göteborg tirsdag morgen. Ifølge flere svenske aviser leter politiet etter mannen på en adresse som de har knyttet til den mistenkte 55-åringen.

Mannen skal ifølge kildene ha rettet en bombetrussel til det svenske nødnummeret. Politi og helsepersonell er på plass utenfor den aktuelle adressen hvor det blant annet er et legekontor som torsdag ettermiddag ble evakuert.

– Reel trussel

– På det nåværende tidspunktet håndterer vi dette som en reell trussel, sier talskvinne Anna Göransson i politiet til Expressen ved 15.30-tiden.

Den nasjonale bombegruppen er koblet inn.

Politiet har ikke bekreftet noen kobling mellom trusselen mot helsesenteret og eksplosjonen i boligbygget i Annedal tidlig tirsdag morgen.

– Vi ser på alle aspekter i saken, men på dette stadiet er det ikke mulig å si om det finnes noen sammenheng eller ikke, sier Göransson.

Torsdag ettermiddag er et større område ved legekontoret, som ligger i Olivedal i nærheten av den utbrente blokka Annedal, sperret av. Bilder viser både politi, ambulanse og redningsmannskaper på stedet.

Truet med utkastelse

Avisa Expressen/ GT melder at mannen delte leilighet med moren sin i bygården i Annedal sentralt i Göteborg hvor en kraftig eksplosjon ble utløst tirsdag morgen. Etter eksplosjonen oppto en kraftig brann og mange mennesker måtte sendes til sykehus.

Mannen og moren skal ha blitt truet med utkastelse i flere måneder, et vedtak som skulle settes ut i livet samme dag som eksplosjonen inntraff.

Torsdag morgen opplyste politiets etterforskere at den ettersøkte mannen var blitt siktet og etterlyst, og at det ikke er noe som tyder på at eksplosjonen tirsdag hadde noen forbindelse til organisert kriminalitet.