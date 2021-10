Nedrustning, ny teknologi, kunstig intelligens og romfart sto på dagsordenen, ifølge det sveitsiske nyhetsbyrået ATS.

Landene var representert med sine viseutenriksministre Wendy Sherman og Sergej Rjabkov. Møtet er et ledd i oppfølgingen etter toppmøtet mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i juni.

I forrige uke hadde USAs forsvarssjef Mark Milley samtaler med sin russiske motpart Valerij Gerasimov i Finland. Et av temaene her var hvordan «risikoen for hendelser under militære øvelser» kan reduseres.

30 år etter avslutningen av den kalde krigen sitter USA og Russland fortsatt på enorme mengder atomvåpen. Både Biden og Putin har understreket at det er viktig å ha kontakt, tross mange uenigheter mellom landene.