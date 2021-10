Smittetopp i australsk delstat

Dagen i forveien ble det registrert 950 tilfeller, og det er nå drøyt 11.000 smittetilfeller som defineres som aktive. Myndighetene mener sosiale sammenkomster i helga står for rundt en tredel av tilfellene.

Folk senket skuldrene, mener Jeroen Weimar, som er ansvarlig for delstatens pandemihåndtering.

Deler av delstaten, og særlig området rundt delstatshovedstaden Melbourne, har vært underlagt strenge smittevernrestriksjoner i flere uker. Den siste nedstengningen er den sjette siden pandemien brøt ut.

I delstaten New South Wales, der Sydney ligger, ble det registrert 941 nye smittetilfelle det siste døgnet.

Australia, et land med 25 millioner innbyggere, forsøkte lenge å holde landet helt fritt for covid-19. Men etter at deltavarianten fikk fotfeste, har strategien rettet seg mer mot å få vaksinert så mange som mulig.

Både i Victoria og New South Wales håper myndighetene å nå milepæler for vaksinering og starte gjenåpningen av samfunnet.

Mer enn halvparten av landet s befolkningen er fullvaksinert. Det er registrert 102.000 tilfeller og rundt 1.200 dødsfall siden pandemien nådde landet.